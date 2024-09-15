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Allan Saint-Maximin İlk Golünü Kasımpaşa'ya Karşı Attı

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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa maçında 2024-2025 sezonundaki ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, 2024-2025 sezonunda ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, maçın ilk golünü kaydetti. Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun değişmez oyuncularından olan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyerken, tamamında 11'de sahaya çıktı. Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa maçının 22. dakikasında Dusan Tadic'ten aldığı pasla ceza yayı solundan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Saint-Maximin, 35. dakikada takımı adına bir de penaltı kazandırdı.

Fransız oyuncu, 63. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Futbol Spor

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