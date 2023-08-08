ALKÜ Öğrencisi Salih Korkmaz, Türkiye'ye Altın Madalya Kazandırdı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Tükdoğan, Çin'de düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları 20 kilometre Erkekler Kategorisi Yürüyüş finalinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran ALKÜ öğrencisi ve milli sporcusu Salih Korkmaz'la bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Çin'de düzenlenen Türkiye ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini (ALKÜ) 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda temsil eden Milli Sporcu Salih Korkmaz, 20 kilometre "Erkekler Yürüyüş" kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran isim oldu. ALKÜ'lü Milli Sporcu Korkmaz'la buluşan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Korkmaz'ı tebrik ederek ALKÜ olarak gurur duyduklarını dile getirdi. Senato Salonunda gerçekleşen buluşmaya, Rektör Türkdoğan ve Korkmaz'ın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Işık Bayraktar ve ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek katıldı.

Rektör Türkdoğan: "Çok büyük bir gurur yaşadık"

Milli Sporcu Salih Korkmaz'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Türkdoğan, ALKÜ'nün sağlık, spor ve turizmde Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olduğunu vurguladı. Salih Korkmaz ve Esra Türkmen'in Çin'de yaşattığı gururdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Türkdoğan, "Salih'i izlerken çok heyecanlandık ve gurur duyduk. Özellikle göreve yeni başladığımız şu günlerde bize hediye oldu. Burada bizi duygulandıran başarının zeminini oluşturan hocalarımıza teşekkür ediyorum. ALKÜ'lü öğrencilerimizin başarılarını takip ettiğimizde bu alanlardaki farkımız da ortaya çıkıyor. Salih'in bu başarısıyla da çok büyük bir gurur yaşadık" dedi. Rektör Türkdoğan, Salih Korkmaz ve Esra Türkmen'e ALKÜ olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Salih Korkmaz: "Hedefim Paris Olimpiyatlarında şampiyon olmak"

Olimpiyat oyunlarından sonra en zorlu müsabakalardan birini yaşadığını söyleyen Salih Korkmaz, ALKÜ'ye ve ülkemize altın madalya kazandırmaktan gurur duyduğunu söyledi. Ülkenin moral ve motivasyonu için bu başarının çok yerinde olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Çin'de hava şartları çok zordu. Bu zorlu süreci başarıyla geçirdik, çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Yürüyüş branşında ülke olarak Çin çok güçlü bir ülkeydi ve bizden öndelerdi. Böyle bir ortamda dünya şampiyonu olmayı başarabildik. ALKÜ ve ülkemiz adına gururluyuz. Bizden sonraki öğrenci arkadaşlarımız bu başarıların devamını getireceğine inanıyorum" dedi. Hedeflerini de açıklayan Korkmaz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 2023 Dünya Atletizm Şampiyonasında ve 2024 Paris Olimpiyatlarında başarılarının devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Türkdoğan, Salih Korkmaz'ı tebrik ederken çiçek ve hediye takdim etti. Korkmaz ise Rektör Türkdoğan'a Paris Olimpiyatlarında başarı getireceğinin sözünü verdi. Korkmaz aynı zamanda müsabakada sadece altın madalya kazanan sporculara verilen yarışmanın maskotunu Rektör Türkdoğan'a hediye etti. Korkmaz, bu gururun ALKÜ ailesine ait olduğunu dile getirdi. Rektör Türkdoğan, hediyeleşmenin ardından Korkmaz'a altın madalyasını takdim etti.

ALKÜ, Çin'de damga vurdu

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na ALKÜ öğrencisi ve milli sporcular Salih Korkmaz ve Esra Türkmen katıldı. Kariyerinde ilk kez 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda mücadele eden ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Esra Türkmen, cirit atmada dünya 4'üncüsü oldu. 20 km yürüyüş branşında ülkemize altın madalya kazandıran Salih Korkmaz adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu oldu. - ANTALYA