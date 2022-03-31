ALKÜ'de şampiyonluk sevinci - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, 1. Lig D grubunu 1. olarak tamamlayarak Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, 1. Lig D grubunu 1. olarak tamamlayarak Süper Lig play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 2021-2022 sezonu Futbol 1. lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. 5 grupta 20 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ALKÜ Futbol Takımı D grubunda, Fırat Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Futbol Takımları ile eşleşti. Rakiplerine yenilmeyen ve müsabakaları namağlup 1'inci olarak tamamlayan ALKÜ Futbol Takımı, 09-14 Mayıs'ta Burdur'da düzenlenecek olan Üniversite Süper Lig Play-Off Yükselme müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

ALKÜ Futbol Takımının Antrenörleri Alper Karadöl ve Öğr. Gör. Batıkan Yunus Can Gülşen, elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - ANTALYA

ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

ALKÜ'de şampiyonluk sevinci

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Play Off, Alanya, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title