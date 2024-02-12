Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir mekanda alkolü fazla kaçırıp yarı çıplak şekilde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Yamak'ın elindeki dev alkol şişesiyle tuhaf hareketler sergilediği sırada yanındakilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada videoyu paylaşan kullanıcılar ise "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulundu.
TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
ALKOL ŞİŞESİYLE İLGİNÇ FİGÜRLER SERGİLEDİ
Alkolü fazla kaçıran Yamak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçerken, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi.
YARI ÇIPLAK HALDE BAŞKANA EŞLİK ETTİLER
Aynı masada bulunan arkadaşlarının da yarı çıplak halde Giresunspor Başkanı Yamak'a eşlik ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN HERKES AYNI YORUMU YAPTI
Başkan Yamak'ın görüntülerini paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.