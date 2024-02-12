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Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir mekanda alkolü fazla kaçırıp yarı çıplak şekilde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Yamak'ın elindeki dev alkol şişesiyle tuhaf hareketler sergilediği sırada yanındakilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada videoyu paylaşan kullanıcılar ise "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulundu.

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ALKOL ŞİŞESİYLE İLGİNÇ FİGÜRLER SERGİLEDİ

Alkolü fazla kaçıran Yamak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçerken, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi.

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

YARI ÇIPLAK HALDE BAŞKANA EŞLİK ETTİLER

Aynı masada bulunan arkadaşlarının da yarı çıplak halde Giresunspor Başkanı Yamak'a eşlik ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Başkan Yamak'ın görüntülerini paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Giresunspor Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Tolga Tplg:

Yazıklar olsun. Giresunspor tarafdarları bunun hesapını sorsun takım kümeye gitti. Adamın dünya umrunda değil.

65
7
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Hayri :

Adamlar kafayı bulmuş makara yapıyor ne var bunda

19
39
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kagan soylu:

Mekanda sabun mabun olmasaydı bari

21
2
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Onemli Degil:

Kara Para Aklama Yollarindan 1 Tanesi, Eskiden Beri Kullanilan Futbol Kulupleri Patronu Olmakdir..

15
0
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nazım arat:

Nasıl anlıyor kara parayı klup başkanı aciklarmisin

yanıt3
yanıt1
mahalle sakini:

Deprem yükleniyor

6
2
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JY:

HE HE TABI TABI.

yanıt0
yanıt0
JY:

VALLA SISEDE DURDUGU GIBI DURMUYOR INSANI COSTURUYOR ICI KIPIR KIPIR OLUYOR HAYATDA ONSUZ CEKILMIYOR.

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