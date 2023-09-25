Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi. Sürücünün, otomobilde yüksek sesle müzik açıp, ön kapıları sonuna kadar açık halde seyrettiği anlar ise cep telefonuyla görüntülerdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetim ve devriyelerine devam ediyor. Bu kapsamda, yüksek sesle müzik açan ve otomobilin kapılarını açarak seyir halinde olduğu ihbarını alan ekipler, M.Ç. idaresindeki 07 LU 931 plakalı otomobili durdurdu. Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, otomobilde ses sisteminin bulunduğunu gördü. Çevreyi rahatsız eden ve alkollü olan sürücüye 5 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. M.Ç.'nin ehliyetine iki yıl el konularak, aracı trafikten men edildi. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA