Alkan Akar'dna bronz madalya
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U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kilogramda Alkan Akar, bronz madalya kazandı.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kilogramda Alkan Akar, bronz madalya kazandı.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kilogramda mindere çıkan Alkan Akar, bronz madalya mücadelesinde Gürcü sporcu Luka Lomadze karşı karşıya geldi. Akar, rakibini 5-1 mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor