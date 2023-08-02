Alkan Akar, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda mücadele eden Alkan Akar, bronz madalya elde etti. Akar, Gürcü güreşçi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar, bronz madalya kazandı.
İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde, milli sporcu Alkan Akar, bronz madalya mücadelesinde Gürcü güreşçi Luka Lomadze ile karşılaştı.
Rakibini 5-1 mağlup eden Akar, bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor