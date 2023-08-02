Üye Girişi
Haberler

Alkan Akar, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda mücadele eden Alkan Akar, bronz madalya elde etti. Akar, Gürcü güreşçi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar, bronz madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde, milli sporcu Alkan Akar, bronz madalya mücadelesinde Gürcü güreşçi Luka Lomadze ile karşılaştı.

Rakibini 5-1 mağlup eden Akar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Başakşehir Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title