Alkan Akar, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda mücadele eden Alkan Akar, bronz madalya elde etti. Akar, Gürcü güreşçi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.