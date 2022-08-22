Alioski siftah yaptı Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Ezgjan Alioski golle tanıştı. Müsabakanın 80. dakikasında Emre Mor'un yerine dahil olan Kuzey Makedonyalı futbolcu, 83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda kontrol ettiği topu ağlara göndererek sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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