"Sakin kalmayı başardık, paniklemedik ve karakter gösterdik"

"Umuyorum ki bu şekilde goller atmaya devam ederim"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski, "Rakip takımdan bazı oyuncular taraftarları provoke ettiler. Bence bu profesyonelce bir yaklaşım değil. Futbolun ruhuna aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz asla" dedi.

"Atmış olduğum gol güzel bir goldü ama en önemlisi galibiyetti" diyen Alioski, "Umuyorum ki bu şekilde goller atmaya devam ederim. Gol ve asist yaparak katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum. Harika bir atmosfer yarattı taraftarlarımız. Ben Fenerbahçe'ye, bu büyük camiaya 1 yıl önce gelecektim ama futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı isterseniz, bu sonucunda gerçekleşir. Gerçekten taraftarlar için ayrı bir parantez açmak lazım. İnanılmazlardı bugün. Artı bir motivasyon kattılar. Bu tip güce de her zamanki gibi ihtiyacımız var. Ben de taraftarları futbolumda mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.