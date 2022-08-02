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Alioski, Fenerbahçe'de

Alioski, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Al-Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

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Fenerbahçe, Al-Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sol bek oyuncusunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Alioski, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla ligde 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

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