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Alinur Aktaş: "Helal olsun çocuklar"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alinur Aktaş: 'Helal olsun çocuklar'

Bursaspor'un Manisa FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar.

MANİSA (İHA) - Bursaspor'un Manisa FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam" açıklamasında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un deplasmanda Manisa FK ile oynadığı kritik maçı yerinden takip etti. 90 dakika boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Alinur Aktaş, 3-1 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktaş, şunları söyledi: "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Manisa, Bursa, Helal, Spor, Haberler

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