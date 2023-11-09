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Alianza Lima, Şampiyonluk Kutlamalarını Karanlıkta Yaptı

Peru 1. Ligi (Liga 1) play-off finalinde şampiyonluğu evinde ezeli rakibi Universitario'ya kaptıran Alianza Lima, maçın son düdüğü çaldıktan hemen sonra stat ışıklarını kapattı. Şampiyonluğa ulaşan Universitario futbolcuları, cep telefonu ve kamera flaşları ile ortamı aydınlatarak kutlama yaptı.