Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağaspor transfere hız verdi

Spor Haberleri

Aliağaspor transfere hız verdi

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aliağaspor, deneyimli antrenör Hakan Şapçı ile yeniden anlaşma sağlarken transfere de hız verdi.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aliağaspor, deneyimli antrenör Hakan Şapçı ile yeniden anlaşma sağlarken transfere de hız verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını profesyonel lige yükselme hedefi ile gerçekleştiren Aliağaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon takımın başında yer alan Hakan Şapçı'yı yeniden göreve getirirken Başkent Gözgözler Akademi'den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Çağrı Gülcü, altyapıdan yetişen ve geçen sezon Salihli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki orta saha Bahri Yıldırım, U-17 takımından Yunus Emre Duran, Fevzi Taha Göktürk ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Takıma katılan futbolcular için futbol şube sorumlusu Turgay Mete'nin katılımıyla Afyonkarahisar kampında imza töreni düzenlendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunus Emre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title