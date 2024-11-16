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Aliağaspor FK ve 52 Orduspor FK İle Golsüz Beraberlik

Aliağaspor FK ve 52 Orduspor FK İle Golsüz Beraberlik
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TFF 3. Lig'in 11. haftasında Aliağa Futbol, sahasında ağırladığı 52 Orduspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atma konusunda etkisiz kaldı.

TFF 3. Lig'in 11. haftasında Aliağa Futbol, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Sait Tuzcu, Melih Tanı, Berat Binbir

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Emirhan Karagülle (Muhammed Şahingöz dk. 58), Hakan Demir (Berke Bıyık dk. 82), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 75), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 58), Malik Karaahmet

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Kadir Arı (Harun Özcan dk. 90+5), Faruk Öcal, Emre Gemici (Yusuf Atasoy dk. 90+5), Enes Yetim, Hüseyin Furkan Uslu, Ali Kemal Başaran (Uğur Ayhan dk. 78), Nazmi Candoğan, Ufuk Özcan, Nevzat Bilen, Mustafa Yılmaz (Hüseyin Karabey dk. 78)

Sarı kartlar: Oktay Kancı, Doğukan Nelik, Yusuf Erdem Gümüş (Aliağaspor FK), Ufuk Özcan, Nazmi Candoğan, Uğur Ayhan - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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