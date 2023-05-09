Aliağaspor FK, Hakan Şapçı ile devam edecek

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak TFF 3. Lig'e yükselen Aliağaspor FK, profesyonel ligde mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda da başarılı Teknik Direktörü Hakan Şapçı ile yola devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak TFF 3. Lig'e yükselen Aliağaspor FK, profesyonel ligde mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda da başarılı Teknik Direktörü Hakan Şapçı ile yola devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

Hakan Şapçı ile yapılan anlaşma, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Hakan Şapçı ile anlaşma sağlanmıştır. 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan kulübümüz, Kulüp Başkanımız Kamil Önal'ın katılımıyla kulüp tesisimizde teknik direktörümüz Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı."

Hakan Şapçı'lı Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Ligi 10. Grup'ta en yakın rakibine 10 puan fark attı. Aliağaspor FK, bu sezon 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı ve sezonu şampiyon tamamladı. - İZMİR