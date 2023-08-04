Aliağaspor FK Bolu kampında Sakaryaspor ile berabere kaldı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF 3. Lig'in yeni takımı Aliağaspor FK'nın Bolu kampını ziyaret ederek Sakaryaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasını izledi. Sarı siyahlılar, kampın ilk hazırlık maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalırken, futbolcuların mücadeleci ve hırslı görüntüleri teknik yönetimi memnun etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF 3. Lig'in yeni takımı Aliağaspor FK'nın Bolu kampını ziyaret ederek Sakaryaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasını izledi. Sarı siyahlılar, kampın ilk hazırlık maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalırken, futbolcuların mücadeleci ve hırslı görüntüleri teknik yönetimi memnun etti.

TFF 3. Lig'in yeni takımı Aliağaspor FK, Bolu kapında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi ve müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mücadele seviyesi yüksek olan karşılaşmayı Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ile birlikte izledi. Karşılaşma sonrası futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Serkan Acar, mücadele ruhunu sahaya yansıtan oyuncuları tek tek tebrik etti.

"Takımımızın enerjisi ve azmi şampiyonluk yolunda umut veriyor"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, maç sonrası kamp ziyareti ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin takımı Aliağaspor FK'nın Bolu'da düzenlemiş olduğu kampta futbolcularımızı ziyaret edip Sakaryaspor ile gerçekleştirilen hazırlık maçını izledik. Hazırlıklarına devam eden takımımızın enerjisi ve azmi şampiyonluk yolunda umut verici bir görüntü çiziyor. Allah utandırmasın."

Aliağaspor FK, sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Yıllar sonra profesyonel lige çıkarak büyük bir hasrete son veren Aliağaspor FK, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirerek ilk etap hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde yapılan güçlendirme ve taktik çalışmalarla sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı siyahlılar, Bolu kampı sonrası iki günlük iznin ardından hazırlıklarını 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Aliağa'da sürdürecek. - İZMİR