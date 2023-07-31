Aliağaspor FK, Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i transfer etti

Aliağaspor FK, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan takımına Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i transfer etti. İmza töreni Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın katılımıyla gerçekleşti.