Aliağaspor FK, Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i transfer etti
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Aliağaspor FK, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan takımına Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i transfer etti. İmza töreni Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın katılımıyla gerçekleşti.
Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22 yaşındaki stoper oyuncumuz Doğukan Nelik'in Antalyaspor'dan Aliağa Futbol Kulübü'müze transferi gerçekleşmiştir. İmza töreni Aliağa Futbol Kulübü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın katılımıyla tamamlanmıştır. Oyuncumuza başarılar diliyor, Aliağa'mıza hoş geldin diyoruz" ifadeleri yer aldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor