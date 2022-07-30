Aliağaspor'da 3 transfer Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, 3 futbolcuya daha imza attırdı. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, 3 futbolcuya daha imza attırdı. Profesyonel lige çıkmayı hedefleyen Aliağaspor FK, dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sarı-siyahlı yönetim, Hendekspor'dan 28 yaşındaki sol bek İskender Can, Artvin Hopaspor'dan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Yanık, Fatsa Belediyespor'dan da 29 yaşındaki sağ bek Tahir Kurtuluş ile sözleşme imzaladı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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