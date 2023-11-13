Aliağa Petkimsporlu Khyri Thomas, haftanın 5'ine seçildi

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD'li oyuncu Khyri Thomas, Manisa Büyükşehir müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Manisa Büyükşehir ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Petkimspor, 94-74 kazanmayı başarırken, İzmir ekibinin Amerikalı oyun kurucusu Khyri Thomas, süre aldığı 33 dakikada 26 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. 27 yaşındaki basketbolcu, bu performansı sebebiyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR