Aliağa Petkimsporlu David Efianayi, haftanın 5'ine seçildi

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD'li oyuncus David Efianayi, P. Karşıyaka müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 1. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Petkimspor 81-69 kazandı. Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyuncusu David Efianayi, süre aldığı 28 dakikada 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı. 28 yaşındaki oyun kurucu etkili bir performans sergileyince Basketbol Süper Ligi tarafından yapılan haftanın kadrosuna seçildi. - İZMİR