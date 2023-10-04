Aliağa Petkimsporlu Bisikletçi Ercüment Boran Sultan Tahtı Dağ Bisikleti Yarışması'nda Şampiyon Oldu

Aliağa Petkimsporlu milli bisiklet sporcusu Ercüment Boran, Sultan Tahtı Dağ Bisikleti Yarışması'nda şampiyon oldu.

Bu yıl Erzurum Palandöken Dağı'nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Aliağa Petkimsporlu milli bisiklet sporcusu Ercüment Boran damga vurdu. Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) Sultan Tahtı Dağ Bisikleti Yarışması'nda şampiyon olan 42 yaşındaki sporcuyu kulübü Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Erzurum'da düzenlenen UCI Uluslararası Sultan Tahtı Dağ Bisikleti Yarışması'nda zorlu parkurları aşıp birincilik kürsüsüne çıkarak bizi gururlandıran Ercüment Boran'ı gönülden kutluyor ve bisiklet ile çıktığı bu kariyer yolculuğunda daha nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR