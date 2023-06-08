Aliağa Petkimspor yeni sezonda Burak Gören'le devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor 2023-2024 sezonunda başantrenör Burak Gören ile yola devam edecek.

Aliağa Petkimspor tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Hocamız evinde, her zamanki yerinde. Hocamız Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp "Yola devam!" diyoruz. Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR