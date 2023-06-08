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Aliağa Petkimspor yeni sezonda Burak Gören'le devam ediyor

Aliağa Petkimspor yeni sezonda Burak Gören'le devam ediyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor 2023-2024 sezonunda başantrenör Burak Gören ile yola devam edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor 2023-2024 sezonunda başantrenör Burak Gören ile yola devam edecek.

Aliağa Petkimspor tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Hocamız evinde, her zamanki yerinde. Hocamız Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp "Yola devam!" diyoruz. Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Aliağa İzmir Spor Haberler

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