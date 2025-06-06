Aliağa Petkimspor Yabancı Başantrenör Arayışına Girdi

Aliağa Petkimspor Yabancı Başantrenör Arayışına Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Başantrenör Burak Gören ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı başantrenör arayışına başladı. Polonya'dan Selçuk Ernak ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, yeni teknik direktörün kısa sürede açıklanması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor'un yabancı başantrenörlere yöneldiği öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz günlerde 4 sezondur takımda görev yapan Başantrenör Burak Gören'le yollarını ayırma kararı almıştı. İzmir ekibi, bu süreçte ilk olarak Polonya Ligi'nde 'Yılın Antrenörü' seçilen Selçuk Ernak ile masaya otururken, deneyimli çalıştırıcı ile anlaşılamadı. Aliağa Petkimsporlu yöneticilerin de bu durum üzerine yabancı başantrenör arayışına geçtiği ve bazı adaylarla görüşme yaptığı öğrenildi. Yeni çalıştırıcının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Mide bulandıran olay ailesine söyleyince ortaya çıktı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.