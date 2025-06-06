Aliağa Petkimspor Yabancı Başantrenör Arayışına Girdi

Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor'un yabancı başantrenörlere yöneldiği öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz günlerde 4 sezondur takımda görev yapan Başantrenör Burak Gören'le yollarını ayırma kararı almıştı. İzmir ekibi, bu süreçte ilk olarak Polonya Ligi'nde 'Yılın Antrenörü' seçilen Selçuk Ernak ile masaya otururken, deneyimli çalıştırıcı ile anlaşılamadı. Aliağa Petkimsporlu yöneticilerin de bu durum üzerine yabancı başantrenör arayışına geçtiği ve bazı adaylarla görüşme yaptığı öğrenildi. Yeni çalıştırıcının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. - İZMİR