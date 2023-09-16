Aliağa Petkimspor, Y. Merkezefendi Belediye Basketbol Takımı'nı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Y. Merkezefendi Belediye Basketbol Takımı arasındaki maçta Aliağa Petkimspor, uzatmalarda galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Y. Merkezefendi Belediye Basketbol Takımı, sezon öncesi Ege Cup 2023 turnuvasının 2. günü maçında karşı karşıya geldi. Aliağa Petkimspor, uzatmalarda Y. Merkezefendi Belediye Basketbol Takımı'nı 89-87'lik skorla yendi.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Turgut Işık, Sami İrek
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 2, Dav Efeınay 21, Yunus Emre Sonsırma 15, Murat Meriç Kuntkerer 6, Mahir Agva 11, Peyton Aldridgex 15, Jeremy Simmons 11, Tayfun Erülkü 3, Atacan Atsüren 2, Osman Cevari 3
Başantrenör: Burak Gören
Y. Merkezefendi Belediye Basketbol: Justin Robinson 10, Jalen Hudson 20, Ömer Yasir Küçük 13, Alihan Demir 2, Vrenz Bleıjanbergh 3, Marko Pecarski 15, Daniel Oturu 24, Çağatay Özkan, Görkem Doğan, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 24-29 (Y. Merkezefendi Belediye Basketbol lehine)
Devre: 44-44
3. periyot: 70-64 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR