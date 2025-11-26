Aliağa Petkimspor'un Yıldızları Milli Takım Daveti Aldı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta yoluna ikinci turda devam eden Aliağa Petkimspor'un iki yabancısı milli takım daveti aldı. Sezona FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri için verilen arada Petkimsporlu Yannick Franke'nin Hollanda, Roberts Blumbergs'in ise ülkesi Letonya'nın milli takımlarında forma giyeceği açıklandı. Milli arada dinlenme fırsatı bulan Petkimspor ardından yine lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girecek.

