Aliağa Petkimspor'un Yeni Başantrenörü Özhan Çıvgın Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı atadı. Kulüp, yeni başantrenör için sosyal medya üzerinden mutluluğunu ifade etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenörlüğe Özhan Çıvgın'ı getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızın yeni başantrenörü Özhan Çıvgın oldu. Tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın'ı ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı diliyoruz." denildi.
İzmir temsilcisi, başantrenör Burak Gören ile 30 Mayıs'ta yollarını ayırdı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor