Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Aliağa Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi Heyecanı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, sezon öncesi kadrosunu yenileyerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. İlk maçında Polonya'da King Szczecin ile karşılaşacak.

İZMİR,

BASKETBOLDA sezon öncesi yenilediği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde Antalya'daki eleme turunu geçmeyi başarıp Avrupa'da adını ilk kez grup aşamasına yazdıran Aliağa Petkimspor yarın ilk maça çıkacak. İzmir ekibi Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Polonya'da King Szczecin'e konuk olacak. Netto Arena'daki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasındaki ilk iç saha maçında da haftaya Belçika ekibi Oostende'yi ağırlayacak Petkimspor grupta çift devreli maçlar sonucunda adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Polonya Aliağa Dünya Spor

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });