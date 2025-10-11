Aliağa Petkimspor'un Oyuncusu Stanley Whittaker Sakatlandı

Haberler

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin ikinci hafta karşılaştığı Fenerbahçe karşılaşmasında oyun kurucu Stanley Whittaker omzundan sakatlandı. Yapılan kontroller sonrasında ABD'li oyuncunun 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanley Whittaker'ın deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılamasında omuzuna aldığı darbe sonrası yapılan tetkik ve kontrollerinde 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Stanley Whittaker, Fenerbahçe'ye karşı süre aldığı 20 dakikada 11 sayı, 6 asist ve 1 ribaundluk performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
