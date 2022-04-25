Aliağa Petkimspor'un ligde kalacağına inancı tam

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-78 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, ligde kalıp gelecek sezonu daha güzel planlayacaklarını bildirdi.

Gören, yaptığı açıklamada, son haftalarda herkesin final niteliğinde maçlar oynadığını belirtti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasının başında oyunu kontrol altına almayı başardıklarını aktaran Gören, şöyle konuştu:

"Maçın üçüncü periyodundan itibaren belirli bir farkı da alarak maç sonuna nispeten biraz daha rahat geldik. Tüm takımıma teşekkür ediyorum. 3,5-4 aydır buradayım, insanüstü bir çabayla ligin en altından en üstüne tırmandık. Son 7 maçımızın 5'ini kazandık. Sadece deplasmanda Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes'e kaybettik. Dolayısıyla çok büyük bir çıkış, çok büyük bir iş. Tüm oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Petkimspor çok önemli bir basketbol markası. Basketbolda da daha yapacağı çok iş var. Kalan bir maçımızı da layıkıyla yerine getirip ligde kalacağız ve bundan sonrasını da daha güzel planlamaya başlayacağız." ???????