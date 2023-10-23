Aliağa Petkimspor'un Letonyalı oyuncusu Kristers Zoriks haftanın 5'ine seçildi

Aliağa Petkimspor forması giyen Letonyalı oyuncusu Kristers Zoriks, Samsunspor müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 4. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Petkimspor 81-67 kazandı. İzmir ekibinin Letonyalı oyun kurucusu Kristers Zoriks, süre aldığı 36 dakikada 26 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı. 25 yaşındaki oyuncunun etkili performansı sonrası Basketbol Süper Ligi tarafından yapılan haftanın kadrosuna seçildi. - İZMİR