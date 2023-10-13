Aliağa Petkimspor'un kaptanı Yunus Emre Sonsırma ameliyat oldu

Aliağa Petkimspor'un Türkiye Basketbol Süper Ligi takımının kaptanı Yunus Emre Sonsırma, sağ el parmağından ameliyat oldu. Sakatlığıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede parkelere dönmesi umulduğu belirtildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'nın ameliyat olduğu açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma, sağ el parmağından ameliyat oldu. 31 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "7 Ekim Cumartesi günü oynadığımız Bahçeşehir Koleji maçında sağ el parmağından sakatlanan ve sonrasında başarılı bir operasyon geçiren takım kaptanımız Yunus Emre Sonsırma'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR