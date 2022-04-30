Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda gözü Yalova'da olacak

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yarınki erteleme maçında Semt77 Yalovaspor'un Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Ligde bugün ve yarınki erteleme maçlarının ardından normal sezonun son karşılaşmaları 6-7 Mayıs'ta oynanacak. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin veda ettiği ligden düşecek ikinci ekip Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Aliağa Petkimspor veya Semt77 Yalovaspor'dan biri olacak.

Ligde son 7 haftada 5 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, 29 maçta 8 galibiyet ve 21 yenilgiyle 37 puan topladı. Sıralamada averajla Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in gerisinde 14. durumdaki Aliağa Petkimspor, yarınki Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji erteleme maçının sonucuna göre ligde kalmayı garantileyebilir.

Yarınki müsabakayı Bahçeşehir Koleji'nin kazanması durumunda 7 galibiyette kalacak Semt77 Yalovaspor'un sezon sonunda olası puan eşitliklerinde Aliağa Petkimspor'u geçme ihtimali bulunmuyor. Bu durumda sezon sonunda lige veda edecek ekip Yukatel Merkezefendi Belediyesi veya Semt77 Yalovaspor olacak.

Semt77 Yalovaspor'un yarın sahadan galip ayrılması durumunda düşme ihtimali bulunan 3 ekipten hangisinin lige veda edeceği 6 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da başlayacak Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçlarının ardından belli olacak.