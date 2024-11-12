Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor'un Basketbol Performansı: İç ve Dış Sahada Farklı Sonuçlar

Aliağa Petkimspor'un Basketbol Performansı: İç ve Dış Sahada Farklı Sonuçlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. İzmir ekibi, 6 maçta 3 galibiyetle 7. sırada yer alıyor ve iç saha performansını dış sahaya taşımak için çalışıyor.

Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken; dış sahada ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performansa imza attı.

Basketbol Süper Ligi'nde inişli-çıkışlı bir performansa imza atan Aliağa Petkimspor, 7. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alan İzmir ekibi, iç sahada ve dış sahada çok farklı bir görüntü çizdi. Evinde oynadığı karşılaşmalarda sadece Darüşşafaka'yı mağlup edip A. Efes ile Türk Telekom'a kaybeden Aliağa Petkimspor, dış sahada ise tam tersi bir oyun sergiledi.

İzmir ekibi, evinden uzakta sadece Mersin Spor'a kaybederken daha sonra oynadığı Manisa Basket ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak önemli bir galibiyet serisine imza attı. Başantrenör Burak Gören ve öğrencilerinin deplasmandaki bu performanslarını iç sahadaki maçlara taşımak için çok çalıştıkları öğrenildi.

Avrupa'da iç saha ve dış saha galibiyeti eşit

Öte yandan Türkiye'yi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Aliağa Petkimspor, orada da oynadığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. İzmir ekibi, kazandığı maçların 1'ini taraftarının önünde alırken, 1'ini ise deplasmanda aldı. Kaybettiği maçlarda da aynı şekilde 1 yenilgiyi evinde yaşarken, diğerini ise dış sahada aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır

Bahçeli'den Kürtlere zeytin dalı, PKK'ya ölüm

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.