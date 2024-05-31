Aliağa Petkimspor'un başarılı oyuncusu David Efianayi Galatasaray'a transfer oldu
Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off oynayan Aliağa Petkimspor'un başarılı oyuncusu David Efianayi, yeni sezon için Galatasaray ile anlaştı. Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla ligin en iyi oyuncularından biri oldu.
Basketbol Süper Ligi'nde ilk defa Play-Off oynayan Aliağa Petkimspor'un başarısına önemli katkı yapan David Efianayi yeni sezon için Galatasaray'la anlaştı. 29 yaşında, 1.88 boyundaki guard bu sezon 19.8 sayı, 2.8 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynayıp ligin en iyi performans gösteren isimlerinden oldu.