Aliağa Petkimspor'un başarılı oyuncusu David Efianayi Galatasaray'a transfer oldu

Basketbol Süper Ligi'nde ilk defa Play-Off oynayan Aliağa Petkimspor'un başarısına önemli katkı yapan David Efianayi yeni sezon için Galatasaray'la anlaştı. 29 yaşında, 1.88 boyundaki guard bu sezon 19.8 sayı, 2.8 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynayıp ligin en iyi performans gösteren isimlerinden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor