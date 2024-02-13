Aliağa Petkimspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk kez mücadale etmeye hak kazanan Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, yarın çeyrek finalde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Maçın bilet fiyatları 100 TL olarak belirlendi. Petkimspor, ligde ve EuroLeague'de formda olan Fenerbahçe'yi elemeyi başarırsa Konya Karatay Spor Salonu'nda hafta sonu düzenlenecek Dörtlü Final'e katılacak. Petkimspor turu geçerse Konya'daki yarı finalde cuma günü Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.