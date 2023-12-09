Aliağa Petkimspor, Türk Telekom karşısında çıkış arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen güçlü rakipleriyle oynadığı son 3 maçı üst üste kaybeden Aliağa Petkimspor yarın Türk Telekom'la deplasmanda karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 5 galibiyet, 5 yenilgi alıp halen Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa temsilcisi, kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan Telekom'u yenerek hem tekrar çıkışa geçip hem de ilk 8 sıra içerisinde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor