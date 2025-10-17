Haberler

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, Türk Telekom henüz galibiyet elde edemedi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Türk Telekom ise henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı ve 3'te 0 çekerek 15. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, Ankara deplasmanında oynanacak bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Türk Telekom - Aliağa Petkimspor karşılaşmasını Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.