Aliağa Petkimspor, Türk Telekom ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Türk Telekom ise henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı ve 3'te 0 çekerek 15. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, Ankara deplasmanında oynanacak bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Türk Telekom - Aliağa Petkimspor karşılaşmasını Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR