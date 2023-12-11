Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'a mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde iyi başladığı sezonda üst üste dördüncü mağlubiyetini Türk Telekom'a deplasmanda 81-79 yenilerek alan Aliağa Petkimspor, kendisini ilk kez Play-Off hattının dışında buldu.

Ligde 11 haftada 6'ncı kez parkeden boynu bükük ayrılıp Play-Off potasından çıkan Aliağa ekibinde Antrenör Burak Gören, "Takımın direncinden, oynama isteğinden ve mücadele gücünden son derece memnunum. Takımın gelişimini, imkanlar doğrultusunda bu zamana kadar yaptıklarımızı ve bundan sonrası için yapabileceklerimizi görüyorum. Kaybettiğimiz son 3 maçta da son topa kadar mücadele ettik. Hepsini de kazanabilirdik ama olmadı. Birlikte kalarak çalışma inancımıza sadık kalıp devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.