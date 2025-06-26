Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile Yeniden Anlaştı
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, uzun forvet Troy Selim Şav ile tekrar anlaşmaya vardı. Geçen sezon takımda önemli performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun istatistikleri dikkat çekiyor.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşayan Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı. 27 yaşında, 2.05 boyundaki uzun forvet geçen sezon imza attığı Aliağa ekibinde Süper Lig'de 6.0 sayı, 3.9 ribaund, 0.5 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 2.9 sayı, 2.6 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor