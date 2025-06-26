Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile Yeni Sözleşme İmzaladı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, oyuncusu Troy Selim Şav ile bir yıllık yeni sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, oyuncunun gelecek sezon hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadeleri kullanıldı.

Troy Selim Şav, Aliağa Petkimspor'da geçen sezon 30 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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