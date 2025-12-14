Haberler

Özhan Çıvgın: "Son anlarda kontrolü kaybettik"

Özhan Çıvgın: 'Son anlarda kontrolü kaybettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Trabzonspor karşısında 105-91 kaybettikleri maç sonrası yorgunluktan dolayı son 3 dakikada oyundan düştüklerini belirtti. Savunmada yumuşak kaldıklarını ifade eden Çıvgın, mağlup ettikleri iki zorlu deplasman maçında gösterdikleri performansı hatırlattı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Trabzonspor maçının ardından, "Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük "dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 105-91 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çıvgın, Trabzonspor'u tebrik ettiğini söyleyerek, "İki tane çok zorlu deplasman maçını yüksek konsantrasyon ve yoğunlukla oynadık ve kazanmasını bildik. Bu maçta hücum aksiyonlarında istediklerimizi bulmamıza rağmen savunmada yumuşak kaldık, yediğimiz sayılar kabul edilemezdi. Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük, oyuna akıl koyamadık ve tempoyu kontrol edemedik" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
title