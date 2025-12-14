Özhan Çıvgın: 'Son anlarda kontrolü kaybettik'

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Trabzonspor maçının ardından, "Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük "dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 105-91 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çıvgın, Trabzonspor'u tebrik ettiğini söyleyerek, "İki tane çok zorlu deplasman maçını yüksek konsantrasyon ve yoğunlukla oynadık ve kazanmasını bildik. Bu maçta hücum aksiyonlarında istediklerimizi bulmamıza rağmen savunmada yumuşak kaldık, yediğimiz sayılar kabul edilemezdi. Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük, oyuna akıl koyamadık ve tempoyu kontrol edemedik" ifadelerini kullandı. - İZMİR