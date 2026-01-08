Haberler

Petkimspor'un maçının saati değişti

Güncelleme:
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11 Ocak Pazar günü oynanacak Aliağa Petkimspor-Tofaş maçının saati, Tofaş'ın Avrupa'daki maçının ertelenmesi nedeniyle değişerek 15.30'dan 20.30'a alındı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11 Ocak Pazar günü oynanacak Aliağa Petkimspor- Tofaş maçının saati değişti. Mücadele Tofaş'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Cholet önünde çıkacağı deplasman maçının hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesinden dolayı saat 15.30'dan 20.30'a alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
