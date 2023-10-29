Aliağa Petkimspor, Tofaş maçında 19 sayı geriden gelerek galip geldi

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezona çok iyi başlayan Aliağa Petkimspor, 5 maçta 4'üncü galibiyetini 19 sayı geriden geldiği Tofaş maçında aldı. Evinde ilk yarıyı 17 sayı farkla mağlup tamamlayan Petkim, ikinci yarıda bambaşka bir performans sergiledi. Normal süresi 93-93 biten karşılaşmayı uzatmada kazanan Aliağa ekibinde Antrenör Burak Gören, ikinci yarıda kimliklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Hafta içinde Yardımcı Antrenör Murat Kaya'nın bir süredir tedavi gören 9 yaşındaki kızı Leyla'nın vefatıyla sarsılan Petkimspor'da çok zorlu bir hafta geçirdiklerini söyleyen Burak Gören, "Belki ilk yarıda onun etkilerini çok yaşadık. İkinci yarı öncesi soyunma odasında 17 sayı gerideydik. Çok küçük bir teselli ama galibiyeti Murat Kaya'ya, Göksun'a ve Elif'imize armağan ediyorum" açıklamasını yaptı.