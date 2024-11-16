Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor, Tofaş'la Deplasmanda Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Tofaş'la Deplasmanda Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftada Aliağa Petkimspor, yarın Tofaş'a konuk olacak. İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Bursa temsilcisi yoluna yenilgisiz devam ediyor. Aliağa, deplasmandaki galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın Tofaş'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 15.30'da deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Ligde İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Bursa temsilcisi ise yenilgisiz bir şekilde yoluna 6'da 6 ile devam ediyor. Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında sadece 1 kez kayıp yaşayan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek deplasmandaki 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da takımlar 1'er galibiyet aldı.

Müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine dikkat
Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.