Aliağa Petkimspor, Tofaş'la Deplasmanda Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın Tofaş'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 15.30'da deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Ligde İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Bursa temsilcisi ise yenilgisiz bir şekilde yoluna 6'da 6 ile devam ediyor. Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında sadece 1 kez kayıp yaşayan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek deplasmandaki 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da takımlar 1'er galibiyet aldı.

Müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR