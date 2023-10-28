Aliağa Petkimspor, Tofaş'ı uzatmada yendi
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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Tofaş'ı ilk yarısını 17 sayı farkla yenik kapattığı mücadelede uzatmada 107-100 yenerek 5'inci maçında 4 galibiyete ulaştı.
ALİAĞA, -
SALON: Enka
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Polat Parlak
ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 15, Zoriks 24, Simmons 7, Aldridge 21, Tayfun Erülkü 3, Efianayi 23, Mahir Ağva 12, Yavuz 2
TOFAŞ: Winston 8, Homesley 19, Tolga Geçim 6, Ege Demir 13, Maye 32, Obrien 13, Sakic 9
1'İNCİ PERİYOT: 23-24
İLK YARI: 35-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-75
NORMAL SÜRE: 93-93
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Tofaş'ı ilk yarısını 17 sayı farkla yenik kapattığı mücadelede uzatmada 107-100 yenerek 5'inci maçında 4 galibiyete ulaştı.
Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 23-24 sonçlandı. İkinci periyotta 12 sayı atıp rakibine 28 sayı şansı tanıyan Aliağa Petkimspor, 17 sayı farkla geriye düşüp soyunma odasına 35-52 yenik girdi. Üçüncü periyotta farkı kapatmaya başlayan ev sahibi skoru 69-75'e getirdi. Dördüncü periyotta rakibini yakalayıp öne geçen İzmir ekibi, normal sürenin 93-93 bitmesine engel olamadı. Uzatma bölümünde Zoriks'le üst üste kritik 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor salondan 107-100 galip ayrıldı. Petkimsporlu Zoriks maçta 24, Tofaşlı Maye ise 32 sayı kaydetti.