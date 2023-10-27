Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'ı konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın TOFAŞ'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka 15.30'da Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ'ı konuk edecek. Zorlu mücadele Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, konuk ekip TOFAŞ ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 11. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR