Aliağa Petkimspor, Tofaş deplasmanında seri yakalamaya çalışacak

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta evinde son sıradaki Samsunspor'u 93-83 yenerek Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor yarın Bursa'da Tofaş deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmannı hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Petkimspor haftaya 19 maçta 10 galibiyetle Play-Off barajında 6'ncı sırada başladı. Tofaş da 8 galibiyetle Play-Off'u yakalama mücadelesi veriyor. Aliağa temsilcisi bu maçın ardından 14 Şubat Çarşamba günü Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.