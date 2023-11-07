Aliağa Petkimspor, son saniyede mağlup oldu

Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında son saniye fırsatını değerlendiremeyince 63-61 mağlup oldu. Petkimspor, zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında son saniye fırsatını değerlendiremeyince 63-61 mağlup oldu. Üstünlüğün son periyotta sürekli el değiştirdiği maçta bitime 26 saniye kala yenik duruma düşen Petkim, Efianayi son saniyede 3 sayılık atış denemesinde isabet sağlayamayınca yenildi.

Petkimspor, ligin zirvesinde 5'er galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le birlikte yer alma fırsatını tepti. Aliağa ekibinde Antrenör Burak Gören maçın ardından, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Tüm maç boyunca hücumda çok basit hatalar yaptık. Hem içerden hem de dışardan çok düşük yüzdelerle oynadık. Maçın sonunda kazanacak fırsatlar elimize geçti ama olmadı" açıklamasını yaptı.