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Aliağa Petkimspor, Silas Melson'u transfer etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Aliağa Petkimspor, Silas Melson'u transfer etti

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Silas Melson'la anlaştı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Silas Melson'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Estonya temsilcilsi Kalev/Cramo forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18,5 sayı ortalaması tutturan Silas Melson, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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