Aliağa Petkimspor, Sean McDermott ile Sözleşmesini Feshetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile sağlık problemleri ve ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kısa süre önce anlaştığı ABD'li oyuncu Sean McDermott'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız." denildi.

İzmir ekibi, ABD'li oyuncuyla 4 Ağustos'ta sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
